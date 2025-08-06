أحمد موسى: رسائل السيسي من الأكاديمية العسكرية موجهة للداخل والخارج

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أحلام من يروجون الشائعات ضد مصر "غير قابلة للتنفيذ أبدًا"، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة جاءت حازمة جدًا، وتعكس رهانه الواضح على وعي الشعب المصري ودوره وإدراكه المتزايد.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي حذر من محاولات بث الفرقة بين الشعب المصري والشعوب العربية، مشيرًا إلى وجود محاولات لضرب العلاقة بين مصر والدول العربية بهدف إضعاف العالم العربي، ما يسهل للعدو تحقيق مخططاته التوسعية.

وأضاف أن أعداء الوطن يسعون لإضعاف الدول العربية من خلال تنفيذ مخططات مشبوهة، لكن الشعب المصري لا ينساق وراء الشائعات ويقف داعمًا للرئيس السيسي، مؤكدًا أن الأمن القومي العربي أصبح موحدًا، رغم محاولات بعض اللجان الإلكترونية إحداث وقيعة بين الشعب والدولة.

وشدد موسى على أن رسائل الرئيس السيسي كانت موجهة بوضوح إلى الداخل والخارج، مضيفًا: "كلنا علينا مسؤولية كبيرة، ويجب أن نتكاتف في مواجهة مخطط خطير".

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