مدبولي: شاحنات المساعدات المصرية لغزة مستمرة ولم تتوقف

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المساعدات الإنسانية لغزة ستظل أولوية للدولة المصرية وشعبها.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال لقائه مع نظيره رئيس فيتنام الاشتراكية، على الجهد المصري الذي يبذل لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية آلاف الشاحنات المصرية موجودة بالقرب من معبر كرم أبوسالم ودخل منها عدد كبير الأسبوع الماضي، ومازال العدد الأكبر بانتظار إجراءات الدخول.

وبين أن الدولة المصرية لم تكتفي وتقوم بإنزال المساعدات عن طريق الإسقاط الجوي أيضًأ.