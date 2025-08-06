مدبولي: مجلس الشيوخ مركز فكر الدولة والانتخابات مرت بسلام

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن انتخابات مجلس الشيوخ بدأت للمصريين في الخارج على مدار يومين، ثم انطلقت للداخل المصري على مدار يومين أيضًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مجلس الشيوخ هو جزء مكمل للإطار والحياة التشريعية في مصر، وهو مركز فكر وعقل الدولة ويساهم ويدعم مجلس النوب في مناقشة القوانين وله كل التقدير في العديد من التقارير الفنية والعلمية التي يوافي بها الحكومة، ودائمًا نأخذ توصياته في الاعتبار بالخطط التنفيذية.

وبين أن دور الحكومة في هذا الأمر كان التركيز على أعمال التنظيم للانتخابات وضمان انسيابية الأمر بالتنظيم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلًا:"دا اللي خلى الانتخابات تمر الحمدلله بسلام واستقبال وشهدت إقبال".

وتقدم رئيس الوزراء، بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيمها هذه الفعالية المهمة، وكذلك المواطنين الذين حرصوا على ممارسة دورهم في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.