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25 ألف طالب سجلوا رغيات تنسيق المرحلة الثانية.. وتحذير من التعليم العالي

02:51 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
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    25 ألف طالب سجلوا رغيات تنسيق المرحلة الثانية
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    25 ألف طالب سجلوا رغيات تنسيق المرحلة الثانية
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كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بلغ حتى الآن ٢٥ ألف طالب وطالبة.

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا،

🔗 https://tansik.digital.gov.eg

حتى موعد انتهاء المرحلة الثانية في تمام السابعة من مساء يوم الأحد الموافق ١٠ أغسطس الجاري.

أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه متاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ٢٤ ساعة، وكذلك يمكنهم التسجيل من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ عصرًا يوميًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن المعامل اضغط هنا.

🔗 https://www.facebook.com/share/1GAiuRQwiJ/

وأضاف المتحدث الرسمي أنه يمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية التوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة؛ لمساعدتهم في كيفية تنفيذ التنسيق الدقيق وتسجيل رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

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