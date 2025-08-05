البيئة: تخلص آمن من أحد الدلافين النافقة بالساحل الشمالي

كتب- محمد نصار:



تخلصت وزارة البيئة بشكل آمن من أحد الدلافين النافقة بإحدى قرى الساحل الشمالي، ضمن برامج الرصد والحماية التي ينفذها قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وفي إطار التنسيق والتعاون الدوري مع الجهات المعنية بنطاق الساحل الشمالى الغربية.



وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه فور ورود بلاغ بوجود دولفين نافق على شاطىء أحدى قرى الساحل الشمالي، أصدرت توجيهاتها لقطاع حماية الطبيعة بالتحرك إلى مكان البلاغ والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة النخلص الآمن من الدولفين النافق.



وعلى الفور قامت الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية التابعة لقطاع حماية الطبيعة بإجراء معاينة على الطبيعة للدولفين النافق، والذي تبين من المعاينة أنه ذكر من نوع الدولفين ذو الأنف القارورة Bottlenose dolphin وهو من الأنواع الشائعة في المياه الإقليمية المصرية والاسم العلمي له (Tursiops truncatus)، ويبلغ طوله حوالي 2 متر تقريبا وهو في حالة تحلل.



وأوضحت منال عوض، أنه تم التخلص من الدولفين النافق عن طريق الدفن الآمن في منطقة تبعد عن الشاطئ، ومصادر المياه والمناطق المأهولة.



وأهابت وزارة البيئة، بالمواطنين والجهات المعنية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات يتم رصدها من شأنها الاضرار بالبيئة البحرية أو البرية أو المساس بالموارد الطبيعية أو الإضرار بصحة المواطنين.