كتب- نشأت علي:

أكد حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدد التأكيد على موقف مصر الواضح تجاه القضية الفلسطينية، خلال لقاءه اليوم مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وأشار الحزب، في بيان اليوم، إلى أن الرئيس وضع العالم أمام مسئولياته التاريخية تجاه ما يحدث في غزة من إبادة جماعية، واستمرار سياسات التجويع ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف أكاذيب الادعاءات حول إغلاق مصر معبر رفح الحدودي، لاسيما في ضوء ما تقوم به مصر من جهود أمام الجميع في توصيل المساعدات إلى قطاع غزة.

وجدد الحزب، مساندة جهود القيادة السياسية، في دعم القضية الفلسطينية، ورفض محاولات تصفيتها، وكذلك التصدي بكل حسم لكافة أشكال التهجير للشعب الفلسطيني.

كما أعلن حماة الوطن، تمسكه بأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والسعي نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.