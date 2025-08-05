الرئيس السيسي يعلن ترفيع العلاقات مع فيتنام إلى مستوى "الشراكة الشاملة"

القاهرة - أ ش أ:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترفيع العلاقات مع فيتنام إلى مستوى "الشراكة الشاملة" القائمة على التعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار، اعتمادا على الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص جنبا إلى جنب بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى البلدين.

وقال الرئيس السيسي - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفيتنامي لوونج كوونج بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء- إن زيارة رئيس فيتنام إلى مصر تأتي تتويجا للجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الممتدة لعقود بين البلدين والتي شهدت دائما تنسيقا متميزا على كافة المستويات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لشعبينا، وهو ما أسفر عن زيادة تقارب المواقف إزاء القضايا السياسية التي تهم البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف "شهدنا اليوم توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وفيتنام في مجالي التنمية المحلية والاقتصادية، وقد توافقت رؤانا على أن الإمكانيات التي تتوافر في بلدينا لم تستغل بالكامل بعد، وأنه يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في تعزيز وتوطيد علاقتنا الاقتصادية، بما يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا، حيث يمكن أن تمثل مصر نافذة لفيتنام على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على ضوء ارتباطها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع هذه المناطق، وكذلك الحال بالنسبة لفيتنام حيث يمكن أن تمثل نافذة لمصر إلى دول جنوب شرق آسيا".

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مباحثات اليوم مع نظيره الفيتنامي أكدت أهمية تكثيف التنسيق لوضع آليات مناسبة لزيادة حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن تعزيز التعاون الاستثماري وتطوير التعاون في المجالات ذات الأولوية ولا سيما البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي واستكشاف آفاق جديدة تشمل الاستزراع السمكي والمنسوجات والملابس الجاهزة بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والأسمدة والمنتجات الغذائية والمواد الكيميائية والأدوية والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أنه إلى جانب العلاقات الاقتصادية تناولت المباحثات أهمية تعزيز الروابط الشعبية والثقافية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة حول تنمية المحليات واتفاقيات التعاون الأخرى بين المدن، وتنظيم فعاليات الترويج الثقافي.

وقال السيسي إنني والرئيس الفيتنامي أكدنا خلال المباحثات، الاهتمام بالتعاون في مجال الترويج السياحي وجذب السائحين من كلا البلدين، فضلا عن مواصلة التعاون في المجالات المختلفة بقطاع التعليم لاسيما من خلال المنح المقدمة من وزارة التعليم العالي أو جامعة الأزهر للطلبة الفيتناميين.