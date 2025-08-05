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قصور الثقافة تطلق دورة جديدة للدراسات السينمائية الحرة 11 أغسطس

08:00 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

قصر السينما

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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان عن فتح باب التسجيل في دورة جديدة للدراسات السينمائية الحرة، والمقرر انطلاقها يوم الاثنين 11 أغسطس الجاري، بقصر السينما بجاردن سيتي، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لاكتشاف ودعم المواهب الشابة وتنمية الوعي السينمائي.

وتنفذ فعاليات الدورة التدريبية، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بهدف تأهيل الشباب، وتعزيز حضور الثقافة السينمائية في المجتمع.

يمتد البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل محاضرات مكثفة في مجالات السيناريو، التصوير، المونتاج، والإخراج، تحت إشراف نخبة من كبار السينمائيين والنقاد.

ويشارك في تقديم المحاضرات: د. أشرف محمد، طارق الشناوي، د. مختار يونس، د. يسرى المناديلي، فخر الدين نجيدة، حسام المحفوظي، زايد نايف، عصام حلمي، عادل عوض، شادي العناني، وماجد الباشا.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالدورة سداد جزء من الرسوم بداية من اليوم الاثنين وحتى موعد بدء الدراسة، مع توفر استمارات الاشتراك بمقر القصر بجاردن سيتي.

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