وزير الصحة يترأس اجتماعًا دوريًا لمتابعة كفاءة تقديم الخدمات الصحية

كتب- أحمد جمعة:

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، بهدف مناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزير على المتابعة الدورية لمستجدات العمل، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تحقق رضا المواطنين، مع التركيز على حل أي معوقات تواجه المنظومة الصحية.

‎أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية، منها متابعة حركة مديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، مع التشديد على ضرورة تمكينهم بالصلاحيات اللازمة لتسهيل العمل ومواجهة التحديات الميدانية. كما وجه الوزير بإجراء مراجعات دورية مع مديري المستشفيات لمتابعة الشؤون الإدارية والفنية، والاستجابة الفورية للشكاوى، مشيدًا بأداء مستشفى العلمين كنموذج متميز.

‎وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع استعرض نتائج حملة «100 يوم صحة» وسبل تعزيز فاعليتها، حيث أكد الوزير على أهمية التواجد الميداني المستمر في المحافظات والتفاعل المباشر مع المرضى لضمان جودة الخدمات، مشددا على أن أي خلل في تقديم الخدمة قد يؤثر على سمعة المنظومة الصحية، مما يتطلب يقظة دائمة ومتابعة دقيقة.

‎وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وحه بوضع جدول زمني ومكاني للتواجد الميداني، مع إعداد آلية مميكنة لرصد نواقص الأدوية والاحتياجات المستقبلية، وتقرير أسبوعي يحلل الفجوات بين المحافظات لضمان توزيع عادل وتفادي أي أزمات، مضيفا أن الاجتماع تناول تعزيز الرقابة على القطاع الصحي الخاص، والتصدي للمنشآت غير المرخصة، مع التأكيد على تطبيق القانون بلا استثناءات.

‎وأشار المتحدث الرسمي إلى مناقشة تحسين التنسيق بين منظومة التأمين الصحي، نفقة الدولة، وقوائم الانتظار، بهدف ترشيد الموارد وسداد المديونيات المستحقة، مضيفا أن الوزير وجه بتطوير آلية لرصد وصيانة الأجهزة الطبية، لضمان استدامة الخدمات الصحية بكفاءة عالية.

‎

يؤكد هذا الاجتماع التزام الوزارة بتطوير المنظومة الصحية، من خلال متابعة دقيقة، معالجة فورية للتحديات، والحرص على تقديم خدمات صحية متميزة تحقق رضا المواطنين وتعزز الثقة في النظام الصحي.

اقرأ أيضاً:

التعليم تفتح باب التقديم لأول دفعة في المدارس المصرية الألمانية

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. نتيجة التنسيق كاملة بالدرجات للأدبي "نظام حديث"