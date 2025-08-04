إعلان

يوسف عامر يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني

02:40 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    يوسف عامر يدلي بصوته
  • عرض 3 صورة
    يوسف عامر يدلي بصوته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أدلى الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق تمثل واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يعكس وعي الشعب المصري بمسؤوليته تجاه وطنه.

وأشاد "عامر" بالإقبال الملحوظ من المواطنين على لجان الاقتراع، خاصة فئة الشباب والمرأة، وكبار السن، مشيرًا إلى أن هذا الحضور المكثف يعكس حالة من الوعي الوطني والانتماء الحقيقي لدى أبناء الشعب المصري.

وأضاف، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية، داعمًا لمسيرة الاستقرار والتنمية، ومتمسكًا بالمشاركة في بناء مستقبل وطنه عبر الآليات الديمقراطية والدستورية.

ووجه عامر، دعوة للمواطنين للنزول والمشاركة قائلًا: "انزل وشارك.. صوتك أمانة.. وواجب وطني لا بد من أدائه من أجل مصر ومستقبل أبنائنا."

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته في الشيخ زايد- صور

شبورة كثيفة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يوسف عامر انتخابات الشيوخ حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق رسميًا على تعديلات الإيجار القديم - نص كامل
السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)