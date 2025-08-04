كتب- نشأت علي:

أدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية لغات، بمحافظة الجيزة.

وأكد وكيل مجلس النواب، خلال الإدلاء بصوته، حرصه على المشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوري، داعيًا مَن له حق الانتخاب إلى المشاركة الإيجابية في تلك الانتخابات، مشددًا على ثقته الكاملة في وعي المصريين والتزامهم بالإدلاء بأصواتهم .

وأشاد النائب بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها في تنظيم وإدارة انتخابات مجلس الشيوخ، وحرصهم على دعم مشاركة المصريين في الخارج والداخل .

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