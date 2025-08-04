إعلان

أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ" ويشيد بـ"الوطنية للانتخابات"

12:42 م الإثنين 04 أغسطس 2025

أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات ''الشيوخ''

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

أدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية لغات، بمحافظة الجيزة.

وأكد وكيل مجلس النواب، خلال الإدلاء بصوته، حرصه على المشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوري، داعيًا مَن له حق الانتخاب إلى المشاركة الإيجابية في تلك الانتخابات، مشددًا على ثقته الكاملة في وعي المصريين والتزامهم بالإدلاء بأصواتهم .

وأشاد النائب بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها في تنظيم وإدارة انتخابات مجلس الشيوخ، وحرصهم على دعم مشاركة المصريين في الخارج والداخل .

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته في الشيخ زايد- صور

شبورة كثيفة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب محمد أبو العينين انتخابات مجلس الشيوخ 2025 محافظة الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم
تراجع كبير في سعر الدولار تراجع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
طقس الساعات المقبلة.. صور أقمار صناعية تكشف خريطة السحب
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)
إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك