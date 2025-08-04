كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2025 أونلاين

كتب- محمد صلاح:

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، خدمةَ الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لشهر أغسطس 2025، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين في إطار خطة القطاع للتحول الرقمي.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي طرق الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر أغسطس 2025، والتي جاءت كالتالي:

أولًا: الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2025 أونلاين من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط التالي: موقع وزارة الكهرباء والطاقة

- بعد ذلك اضغط على قسم الخدمات.

- ثم اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- بعد ذلك تتم كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها.

الاسم بالكامل.

- المحافظة التابع لها العميل.

- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام.

ثانيًا: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال هذا الرابط: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

- اختر منه أيقونة استعلم عن الفواتير.

- ثم اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول.

- بعد ذلك ادخل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- أخيرًا، اضغط على استعلام، وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة، ويمكن أن تسددها للمحصل أو في الشركة أو عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.

ثالثًا: مواقع شركات التوزيع

هناك طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التسع، وهي كالتالي:

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وتضم محافظات (سوهاج وقنا والأقصر وأسوان)، ويتم الاستعلام من خلال الرابط التالي: الموقع الإلكتروني لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

من هنا

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وتضم محافظات (الفيوم وبني سويف والمنيا والوادي الجديد)، ويتم الاستعلام عن الفواتير عبر الموقع الإلكتروني لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وتضم (مدينة السادات والقرى التابعة لها، مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية، محافظة البحيرة)، ويتم الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال الرابط التالي: الموقع الإلكتروني لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. اضغط هنا

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي تضم محافظات (الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ)، ويتم الاستعلام عن طريق الرابط التالي: الموقع الإلكتروني لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. اضغط هنا

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وتضم (محافظة الإسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية/ مطروح)، ويتم الاستعلام عن الفواتير من خلال الرابط التالي:

الموقع الإلكتروني لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء . عبر الرابط

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتضم مناطق (أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلي، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة، جزء من محافظة القليوبية "شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية")، ويتم الاستعلام عن الفواتير من خلال هذا الرابط: الموقع الإلكتروني لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء. من هنا

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ويضم نطاقها الجغرافي أحياء (عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكي، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادي، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقي، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة)، ويتم الاستعلام عن الفواتير الشهرية من خلال الرابط التالي: الموقع الإلكتروني لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء. من هنا

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ويضم نطاقها الجغرافي محافظات القليوبية (ما عدا امتداد القاهرة الكبرى)، المنوفية (ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة) الغربية، ويتم الاستعلام عن الفواتير الشهرية من خلال هذا الرابط: الموقع الإلكتروني لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء. من هنا