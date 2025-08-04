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البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025 بالعباسية

11:38 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025

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كتب- أحمد الجندي:

أدلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، صباح اليوم الإثنين، ضمن اليوم الأول من التصويت داخل مصر.

وأدلى البابا بصوته في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل بمنطقة الوايلي في العباسية، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإقبال من المواطنين.

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