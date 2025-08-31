أمين الفتوى: الأمر بالمستطاع قاعدة لنجاح العلاقة الزوجية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن نجاح العلاقة الزوجية يعتمد على مراعاة القدرات والظروف عند إصدار الأوامر بين الزوجين، مشيرًا إلى أن القاعدة الشرعية "إذا أردت أن تُطاع فأمر بالمستطاع" تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التوازن.

خلال حواره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، قال فخر، إن الزوج يجب أن يتجنب تكليف زوجته بما يفوق طاقتها نفسيًا أو بدنيًا أو اجتماعيًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى توتر العلاقة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أساس العلاقة بين الزوجين يقوم على المودة والرحمة والتفاهم المتبادل.

وأضاف أن الزوجة إذا لم تستطع تنفيذ أمر لظروف طارئة، ينبغي أن يُقابل ذلك بروح التسامح، مما يعزز استقرار الحياة الزوجية.

وتابع فخر مشيرًا إلى أهمية الحوار البناء بين الزوجين لمعالجة أي خلافات أو تحديات.

وأكد أن جلوس الزوج مع زوجته لمناقشة الأمور بهدوء ووضع حلول مشتركة يُعد السبيل الأمثل للحفاظ على الانسجام الأسري.

وأشار فخر إلى أن التفاهم والمرونة في التعامل بين الزوجين يمنعان تفاقم المشكلات، ويسهمان في بناء علاقة زوجية قوية.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الالتزام بهذه القواعد يضمن استمرارية الحياة الزوجية في إطار من الاحترام المتبادل والمودة، بعيدًا عن الضغوط غير الواقعية.