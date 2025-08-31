رؤية تطوير المحتوى.. شيوخ المهنة وكبار الكتاب في ضيافة الوطنية للصحافة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى جلسة نقاشية موسعة لنخبة من كبار الكتاب وشيوخ مهنة الصحافة.

يأتي ذلك استمرارًا لجلسات تطوير الخطاب الإعلامي، الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه بقيادات الهيئات الإعلامية.

وعلى مدار ثلاث ساعات، ناقش المفكرون المقترحات الواقعية لتنفيذ رؤية الرئيس حول تطوير الإعلام واستيعاب كافة الأراء وفتح المجال امام الرأي والرأي الآخر، وبما يجسد التنوع الذى يتميز به المجتمع المصرى ويترجم توجهات الدولة والقيادة السياسية.

شارك في الجلسة الكاتب والشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، ووزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق الكاتب الصحفي كرم جبر، والكاتب الصحفي الكبير ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطنى، والمفكر السياسي د. عبدالمنعم سعيد، والكاتب الكبير سمير رجب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق، والكاتب الكبير والروائي يوسف القعيد، والكاتب الكبير عبدالقادر شهيب رئيس تحرير المصور ورئيس مجلس إدارة دار الهلال الأسبق، والكاتب الكبير أسامة سرايا رئيس تحرير الاهرام الأسبق، والكاتب الكبير عبدالله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة السابق، والكاتب الكبير على هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير الأسبق، والكاتب الكبير محمد بركات رئيس تحرير الاخبار الأسبق، والكاتب الكبير خالد جبر الكاتب بالأخبار، والكاتب الكبير نبيل عمر.

في بداية الجلسة التي شارك فيها علاء ثابت وكيل الهيئة وعمرو الخياط وأسامة أبو باشا ودكتور سامح محروس أعضاء الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمار والمستشار مدحت لاشين المستشار القانوني للهيئة وعدد من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وأدارها الكاتب الصحفي حمدي رزق، حيث أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى أن الصحافة القومية ما زالت تمتلك رصيدًا كبيرًا من المصداقية لدى القارئ، وأرقام التوزيع والمراجع تؤكد هذا بوضوح، وأن الهدف الذي نسعى اليه هو تطوير المحتوى والخطاب الإعلامي بما يتناسب مع مقتضيات العصر ورؤية الجمهورية الجديدة التي تقوم في أحد ركائزها الأساسية على الديمقراطية المدنية الحديثة.

طرح كبار الكتاب بصراحة وشفافية أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير المحتوى وتحديث الخطاب الإعلامي والأولويات التي يرونها في هذا الاتجاه، خاصة مع التطورات التكنولوجية التي تحيط بنا وتفرض تحديات كبيرة في مقدمتها تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحفية والارتقاء بقدرات ومهارات الصحفيين في هذا الاتجاه.

كما ناقشوا بعض الأفكار حول كيفية مواصلة الصحافة بدورها في صناعة الوعى والتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة.