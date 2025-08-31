أسعار عمرة سبتمبر 2025-2026 الاقتصادي والـ5 نجوم

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة خلال شهر سبتمبر 2025-2026 الاقتصادي والـ5 نجوم شاملة تذاكر الطيران.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة الاقتصادية لمدة 10 أيام تبدأ من 32 ألف جنيه.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة سبتمبر 2025-2026 الاقتصادية لمدة 15 يوما تبدأ من 35 ألف جنيه.

وأشار محمد عابد، إلى أن أسعار العمرة الخمس نجوم تبدأ من 55 ألف جنيه لمدة 10 أيام.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن قيمة برامج العمرة تختلف وفقًا لنوع البرنامج والفنادق ومدة الإقامة.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

في سياق متصل، أوضح محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، الأوراق المطلوبة لحجز برامج العمرة، حيث تشمل:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

عدد صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء وحديثة التصوير، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر

أشار "عابد" إلى المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر، والتي تتضمن:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، مع تقديم عدد صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق.

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

وأكد أن جميع هذه المستندات يجب تقديمها إلى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر خلال المواعيد المحددة رسميًا.