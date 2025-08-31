أمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن حالة طقس أول أيام سبتمبر 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الأثنين 1 سبتمبر 2025.

وأوضحت الهيئة: يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة حتي الساعه الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتوقعت الهيئة، أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

