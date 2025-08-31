انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات ومخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الـ27 من حملات الإزالة، والتي تستهدف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 30-8-2025 وحتى 26-9-2025.

وأكدت الدكتورة منال عوض، في بيان اليوم، أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الحكومة على حماية حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشيرة إلى أن التنفيذ يتم بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وقوات إنفاذ القانون بالمحافظات، وجهات الولاية المعنية، وذلك لضمان إنجاز عمليات الإزالة بكل حزم ودون تهاون.

وأشار تقرير تلقته الدكتورة منال عوض، من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، إلى أن نتائج أعمال اليوم الأول من المرحلة الثانية أسفرت عن إزالة 263 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، و463 متغيرًا مكانيًا مخالفًا، و184 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بإجمالي 910 مخالفات تم إزالتها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن الموجة الـ27 تستهدف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي على أملاك الدولة، مؤكدة أن تطبيق القانون سيتم على الجميع دون استثناء، مع استرداد كامل الأراضي المتعدى عليها.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض، أن المحافظات رفعت حالة الاستعداد، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتابعان يوميًا أعمال الإزالة بالتنسيق مع غرف العمليات ومراكز السيطرة في المحافظات، للتغلب على أي معوقات وضمان سرعة الإنجاز.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التنمية المحلية، نتائج أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، والتي جرت خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 22 أغسطس 2025، بالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن والمحافظات وجهات الولاية.

وأوضحت منال عوض، أن المرحلة الأولى أسفرت عن إزالة 2,963 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والتعامل مع 4,655 متغيرًا مكانيًا مخالفًا تمت إزالته بالكامل وإزالة 1,803 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية.

يذكر أن الموجة الـ27 سيتم تنفيذها على 3 مراحل: المرحلة الأولى خلال الفترة من 9-8-2025 وحتى 22-8-2025، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 30/8/2025 وحتى 26/9/2025، والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4-10-2025 وحتى 24/10/2025.

