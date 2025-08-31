كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، تنظيم ندوة موسعة بعنوان "دور النيابة الإدارية في حماية الاستثمارات والمال"، اليوم الأحد، بحضور نخبة من القانونيين والخبراء.

ونوهت الهيئة بأنه من المقرر أن يلقي الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، محاضرةً رئيسيةً خلال الندوة، يستعرض فيها حقوق المستثمر في ضوء القانون المصري والاتفاقيات الدولية، إلى جانب الإطار التشريعي الذي يكفل مناخًا آمنًا للاستثمار في مصر.

وتأتي الندوة في إطار حرص النيابة الإدارية على دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز الوعي القانوني بأهمية حماية المال العام وجذب الاستثمارات؛ بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

