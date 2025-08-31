طقس اليوم الأحد.. ارتفاع الحرارة وشبورة مائية وأمطار رعدية

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 31 أغسطس على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على أبوسمبل على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة مثيرة للرمال والأتربة على ( أبو سمبل - محافظة البحر الأحمر – جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

