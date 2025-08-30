الضرائب: حصيلة قياسية بزيادة 35% مقارنة بالعام الماضي

كتب- حسن مرسي:

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن مصر لم تشهد أي تعديلات ضريبية جديدة أو فرض رسوم إضافية على الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى استقرار النظام الضريبي الحالي، موضحًا أن الحصيلة الضريبية حققت قفزة غير مسبوقة، حيث بلغت تريليونين ومليارين جنيه هذا العام، بزيادة 35% مقارنة بتريليون و840 مليار جنيه في العام الماضي.

خلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح فؤاد أن هذا الإنجاز جاء رغم التحديات الكبيرة، مثل انخفاض إيرادات قناة السويس والعجز في إيرادات البترول.

وأضاف أن التسهيلات الضريبية، إلى جانب أنظمة الميكنة والحوكمة الحديثة، ساهمت في تعويض هذا العجز وتحقيق نمو ضريبي تاريخي.

وتابع فؤاد مشيرًا إلى أن الشفافية والعدالة الضريبية، إلى جانب القوانين الجديدة التي أقرها مجلس النواب وصادق عليها رئيس الجمهورية، مكّنت مصلحة الضرائب من تحصيل 77 مليار جنيه من الإقرارات الضريبية التي لم تُقدم سابقًا.

وأكد أن هذه المنظومة شجعت الممولين على تقديم إقراراتهم أو تعديلها، مما عزز الحصيلة بشكل كبير.

وأشار فؤاد إلى أن تسوية المنازعات الضريبية، التي شملت 396 ألف طلب، أضافت 10.7 مليار جنيه إلى الحصيلة، مع استمرار العمل على حل المنازعات المتبقية.

وتابع أن إنجاز 11,500 تسوية بموارد فنية محدودة يعكس كفاءة النظام الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز ثقة الممولين وتدعم استدامة النمو الاقتصادي.