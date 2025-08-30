مصدر طبي: زيادة عدد مصابي حادث قطار مطروح لـ 97.. و"حالات حرجة"

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع عدد المصابين جراء حادث خروج قطار مطروح عن القضبان إلى 97 مصابا، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وأوضح المصدر لمصراوي، إلى أن هناك عددا من الحالات الحرجة بين المصابين، ويجري تقييم حالتهم في مستشفيي رأس الحكمة والضبعة.

وأشار إلى إرسال دعم طبي وسيارات إسعاف من محافظتي الإسكندرية والبحيرة إلى مطروح للمساعدة في نقل المصابين.

وأكدت وزارة الصحة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة مطروح والمحافظات المجاورة والدفع بأطقم طبية لدعم المستشفيات المستقبلة للحالات.