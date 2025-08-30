إعلان

مصدر: الدفع بأوناش لرفع قطار مطروح وإعادته لمساره

04:55 م السبت 30 أغسطس 2025

سكك حديد مصر

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه تم الدفع بعدد من الأوناش من أجل إعادة عربات قطار مطروح، إلى مسارها، بعد خروجه عن القضبان.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن حادث انقلاب القطار تسبب في وقف الحركة على خط "مطروح - محرم بك".

وتابع المصدر، أن العمل على رفع العربات وإعادتها لمسارها يتم على قدم وساق من أجل إعادة فتح الخط امام حركة القطارات في أقرب وقت.

سكك حديد مصر
