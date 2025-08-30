توقف حركة القطارات على خط مطروح بسبب خروج قطار عن القضبان

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بالسكة الحديد، إن حادث انقلاب قطار مطروح أدى إلى توقف حركة القطارات على خط "مطروح - محرم بك".

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، السبت، أن الحادث وقع في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال.

وأضاف المصدر، أنه يتم متابعة الموقف أولًا بأول من أجل حصر الخسائر والأضرار والوقوف على أسباب الحادث.



