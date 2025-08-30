إعلان

توقف حركة القطارات على خط مطروح بسبب خروج قطار عن القضبان

04:51 م السبت 30 أغسطس 2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بالسكة الحديد، إن حادث انقلاب قطار مطروح أدى إلى توقف حركة القطارات على خط "مطروح - محرم بك".

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، السبت، أن الحادث وقع في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال.

وأضاف المصدر، أنه يتم متابعة الموقف أولًا بأول من أجل حصر الخسائر والأضرار والوقوف على أسباب الحادث.


اقرأ أيضًا:

موعد الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا وسكن مصر وجنة والإسكان الحر

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السكة الحديد حادث انقلاب قطار مطروح توقف حركة القطارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"صناعة النواب": إعادة تشغيل 987 مصنعًا ومبادرة تمويل المتعثرين ستُحدث فارقًا

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر