كتب- محمد سامي:

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية، عن عقد عدة دورات تدريبية قصيرة في مجال الرعاية الصحية لجميع خريجي كليات القطاع الطبي من العسكريين والمدنيين.

ويكون ذلك على النحو التالي:

- أسس التعليم الجامعي في القطاع الصحي وتبدأ في 1/11/2025.

- طرق ووسائل التدريس في القطاع الصحي وتبدأ في 22/11/2025.

- التدريس الإكلينيكي في المؤسسات الصحية واستخدام المقلدات وتبدأ في 13/12/2025.

- التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في القطاع الصحي وتبدأ في 3/1/2026.

- تهيئة المناخ التعليمي في القطاع الصحي وتبدأ في 14/1/2026.

- أسس التقويم وقياس الأداء في القطاع الصحي وتبدأ في 24/1/2026.

- إدارة جودة التعليم في القطاع الصحي وتبدأ في 28/3/2026.

ويتم التقديم وسداد الرسوم المقررة قبل موعد انعقاد الدورة بشهرين ولمدة أسبوعين وذلك بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية، علمًا بأنه سيتم منح الحاصلين على الدورات شهادات معتمدة من الأكاديمية الطبية العسكرية.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أجواء شديدة الحرارة جنوبًا وأمطار على عدة مناطق

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح

انتظام خدمات شحن عدادات الكهرباء بشركة جنوب القاهرة

انتخابات مجلس الشيوخ.. متى يتم استخراج كارنيهات العضوية للفائزين؟