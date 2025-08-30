كتب- محمد سامي:

بدأت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع - 2025" والذي تستمر فعالياته حتى 10/9/2025 بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 14 دولة، فضلًا عن مشاركة 30 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحلف الناتو.



وخلال مراسم الافتتاح، ألقى اللواء أركان حرب شريف العرايشي، رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيرًا إلى أهمية التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع" كونه من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة التي تشهدها المنطقة بما يعكس حجم الاستفادة وتعزيز روابط العلاقات العسكرية بين الدول المشاركة بالتدريب.

كما ألقى العميد باتريك كلير، مدير التدريب من الجانب الأمريكي، كلمة أعرب خلالها عن تقديره للجهود التي قامت بها القوات المسلحة المصرية لاستضافة هذا التدريب الضخم مما يعكس حجم المجهودات المبذولة والإعداد والتخطيط الراقي الذي يجعل من التدريب فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والاطلاع على مختلف الثقافات العسكرية بين المشاركين في التدريب.

أعقب ذلك تفقد قادة الدول المشاركة، لمعرض الأسلحة والمعدات، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددًا من العروض تزامنًا مع بدء فعاليات التدريب.

فيما أعرب عدد من العناصر المشاركة بالتدريب عن التقدير للدولة المصرية لما لمسوه من الحفاوة الترحيبية وحسن الاستقبال، مؤكدين أهمية التدريب الذي يتيح الفرصة لتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكري.

حضر المراسم، عدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وقادة القوات المشاركة بالتدريب، وعدد من الإعلاميين.

وعلى هامش فعاليات التدريب، نفذت عناصر من قوات المظلات المصرية والأمريكية نشاطًا استعراضيًا تضمن الإسقاط المظلي بمنطقة الأهرامات الأثرية، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بمصر.

