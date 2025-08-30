برلماني: مبادرة "بداية آمنة" خطوة مهمة للحد من الولادات القيصرية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مبادرة وزارة الصحة "بداية آمنة"، تمثل خطوة بالغة الأهمية في تشجيع الولادة الطبيعية والحد من الارتفاع الملحوظ في معدلات الولادة القيصرية بمصر.

وأشار "أبو العلا"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في نسب الولادة القيصرية، وهو ما يترتب عليه أضرار صحية للأم والرضيع، إلى جانب أعباء مالية إضافية تتحملها الأسر والدولة، نظرًا لارتفاع تكاليف هذا النوع من الولادة ومتطلباته العلاجية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف حملات التوعية بفوائد الولادة الطبيعية، داعيًا وحدات الرعاية الصحية الأولية ووحدات طب الأسرة للقيام بدور محوري في هذا المجال.

كما ثمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في متابعة الحوامل، مطالبًا بأن تركز برامج المتابعة والتعليمات المقدمة لهن على الإعداد للولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الأكثر أمانًا.

