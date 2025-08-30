التنمية المحلية: رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات أسفل محور الفريق العصار

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال الانتهاء من رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات موجودة أسفل تقاطع محور الفريق العصار مع الطريق الدائري على مساحة 10 أفدنة بنطاق محافظة القليوبية وتحملت وزارة التنمية المحلية التكلفة المالية لرفع تلك التراكمات.

من جانبها، أشادت الدكتورة منال عوض، بجهود محافظة القليوبية والهيئة العربية للتصنيع والوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية للانتهاء من رفع المخلفات التاريخية الموجودة بتلك القطعة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لعدم عودة أي تراكمات للمخلفات مرة أخرى في تلك المنطقة واستغلال قطعة الأرض في مشروعات خدمية لأبناء المحافظة.

وأوضحت منال عوض، أن الوزارة تتابع تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على قدم وساق بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية وتحسين مستوي النظافة، وتطوير البنية التحتية للمنظومة، وضمان استدامة تشغيل المنظومة فيما يخص عمليات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسة والفرعية بما يعود بالنفع على البيئة والصحة العامة للمواطنين بالمحافظات المصرية.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطهير للموقع تمت بشكل كامل، حيث تم إزالة تراكمات وصلت لحوالي 675 ألف طن من المخلفات خلال الفترة الماضية، وأوضح أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في جهود المحافظة لتحسين البيئة والقضاء على التلوث.

وأشار المهندس أيمن عطية، إلى أن هذه القطعة من الأرض سيتم استغلالها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تخدم أبناء المحافظة، وذلك ضمن خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة واستغلال الأراضي بشكل أمثل.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أجواء شديدة الحرارة جنوبًا وأمطار على عدة مناطق

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح

انتظام خدمات شحن عدادات الكهرباء بشركة جنوب القاهرة

انتخابات مجلس الشيوخ.. متى يتم استخراج كارنيهات العضوية للفائزين؟