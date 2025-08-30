محافظ شمال سيناء يضع وفد الشيوخ الأمريكي أمام واقع معبر رفح

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن معبر رفح البري يُعد المنفذ الوحيد الرابط بين مصر وقطاع غزة والمخصص لعبور الأفراد، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت عبره الجرحى الفلسطينيين وقدمت لهم كامل أوجه الرعاية الإنسانية والطبية.

وأوضح المحافظ، خلال استقبال وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي أمام معبر رفح، أن هناك معبرًا آخر هو كرم أبو سالم، والمخصص لدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات.

وأضاف أن مصر، خلال فترات وقف إطلاق النار في غزة، كانت تستقبل نحو 150 مصابًا فلسطينيًا يوميًا عبر معبر رفح، لافتًا إلى أن إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر كانت تتم بالتنسيق بين السلطة في غزة وبعثة الاتحاد الأوروبي، حيث تُستكمل إجراءات ختم الأوراق قبل دخول المصابين إلى الأراضي المصرية ليتم فور وصولهم تحديد احتياجاتهم الطبية.

وبيّن "مجاور"، أن عملية إخلاء المصابين الفلسطينيين تتم عبر ثلاثة مسارات: الأول إلى مستشفيات شمال سيناء، والثاني إلى المستشفيات القريبة في الإسماعيلية وبورسعيد، فيما يشمل الثالث نقل الحالات الحرجة مباشرة إلى مستشفيات القاهرة، وذلك وفقًا لطبيعة كل حالة وتشخيصها الطبي.

