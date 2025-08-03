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لميس الحديدي: "التيك توك" في مصر بقى عامل زي "التوك توك"

09:17 م الأحد 03 أغسطس 2025

لميس الحديدي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

عبرت الإعلامية لميس الحديدي، عن قلقها البالغ من الانتشار العشوائي والسريع لـ"تيك توك" في مصر، معتبرة أن هذا المنصة أصبحت وسيلة سهلة للكسب السريع لكنها تحمل في طياتها مخاطر ثقافية وأخلاقية تهدد تماسك واستقرار المجتمع.

وقالت "الحديدي"، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس": "التيك توك في مصر بقى عامل زي غزو التوك توك، فجأة موجود في كل الشوارع، أي حد يسوقه في أي سن، بدون ترخيص، يأخذ مخدرات، يمشي عكس الاتجاه، ويسبب حوادث ويقتل ناس. حاجة سهلة بتجيب فلوس بدل ما نشتغل شغلانة بجد. ده مجتمع ذاهب إلى الهاوية إن لم ننتبه".

وأضافت أنها تشعر بالقلق من انتشار هذا النوع من المنصات التي قد تساهم في نشر سلوكيات سلبية وتفكك القيم الاجتماعية، داعية إلى ضرورة وضع ضوابط وتنظيمات تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التطبيقات، مع التركيز على التوعية الثقافية والأخلاقية بين الشباب.

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