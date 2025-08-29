"تنسيق بين الوزير والمحافظ".. خطاب رسمي بشأن موقف وكيل صحة الفيوم (خاص)

كتب - أحمد جمعة:

كشف خطاب أرسلته وزارة الصحة والسكان، إلى محافظة الفيوم، عن تكليف الدكتورة نيفين شعبان للقيام بتسيير أعمال مديرية الشؤون الصحية بالفيوم لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل تلك الوظيفية.

وأوضح الخطاب الذي أرسله الدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم لوزارة الصحة، إلى كامل غطاس سكرتير عام محافظة الفيوم، أنه جرى نقل الدكتور أيمن عباس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بناءً على التنسيق بين الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأشار الخطاب -الذي حصل عليه مصراوي- إلى "التعاون والتنسيق الدائم بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة الفيوم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين".

وأثار قرار وزير الصحة، بشأن تعيين الدكتور أيمن عباس رئيسًا للإدارة المركزية للصحة النفسية، بعد شغله منصب وكيل الوزارة بالفيوم لمدة 27 يومًا، موجة من التساؤلات خلال الساعات الماضية، بشأن أسباب القرار.

يأتي ذلك تأكيدًا لما ذكره مصدر مطلع بوزارة الصحة لمصراوي، بأنه "لا يوجد خلاف بين وزير الصحة ومحافظ الفيوم كما صوَّر البعض، فالعلاقة بينهما طيبة للغاية، خاصة أن د. الأنصاري هو أحد أبناء وزارة الصحة"، لافتًا إلى أن "المحافظ طلب استبعاد عباس وتعيين وكيل وزارة آخر، حتى يتسنى لهما العمل معًا بانسجام أكبر، وبما يحقق مصلحة المنظومة الصحية في المحافظة، وهو ما تحقق".

