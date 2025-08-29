بعد قليل.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي القدير بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمود علي حسن، ويلقي خطبة الجمعة، الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، حول موضوع "سماحة الإسلام"

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "سماحة الإسلام"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

