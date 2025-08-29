إعلان

"معلومات الوزراء": 14.7% قفزة بالإيرادات السياحية بالنصف الأول من 2025

12:06 م الجمعة 29 أغسطس 2025

المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء

كتب- محمد أبو بكر:

قال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الإيرادات السياحية شهدت قفزة ملحوظة بنسبة 14.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024/2025، لتسجل 12.5 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح المركز، اليوم الجمعة، أن هذا النمو جاء نتيجة جهود حكومية متكاملة، شملت تطوير البنية التحتية السياحية والمطارات، وتحسين جودة الخدمات الفندقية، وإطلاق حملات ترويجية مبتكرة لجذب المزيد من الأسواق الواعدة.

وأضاف البيان أن الدولة عملت أيضًا على تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية، ما ساهم في زيادة عدد الليالي السياحية ومتوسط إنفاق السائح، وتعزيز الإيرادات العامة للقطاع.

مجلس الوزراء الخدمات الفندقية الإيرادات السياحية السياحة
