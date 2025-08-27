وزارة الإنتاج الحربي تكشف قدرات راجمة الصواريخ "رعد 200"

كتبت -داليا الظنيني:

أكد المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة عرضت في معرض "إيديكس 2023" راجمة الصواريخ "رعد 200"، والتي تتميز بقدرتها على العمل في مختلف أنواع الأراضي, و قادرة على إطلاق 30 صاروخًا خلال 15 ثانية فقط، مما يمنحها قوة ردع كبيرة.

وذكر خلال تصريحات تلفزيونية علي قناة إكسترا نيوز، أن المركبة المدرعة "سينا 200"، التي وصفها بأنها مركبة متعددة المهام وقابلة للتطوير المستمر، و يمكنها حمل الجنود أو قاذفة قنابل ورشاشات، شهدت تطورًا ملحوظًا بين معرَضَي "إيديكس 2021" و"إيديكس 2023"، ما يؤكد على جهود الوزارة في تطوير إنتاجها العسكري.

وأشار رسمي إلى أن الوزارة نجحت في تصنيع الصلب المدرع محليًا، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الكبرى في مصر، وهذا الإنجاز جاء لتلبية الحاجة إلى المواد الخام اللازمة لتصنيع المركبات المدرعة مثل "رعد 200" و"سينا 200"، مؤكدًا أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات الإنتاجية لتحقيق أهدافها.

