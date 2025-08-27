كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم المتعلق بالتمويل المقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في إعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي هذا القرار في إطار برنامج الصندوق العربي لدعم وتشجيع المشروعات الخضراء، الذي يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في الحفاظ على البيئة وتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة، ومنها مشروعات الربط الكهربائي.

ويستهدف المشروع رفع قدرة الربط الكهربائي بين مصر والأردن إلى 2000 ميجاوات، بما يتيح زيادة كميات الطاقة المتبادلة بين الجانبين، فضلًا عن إمكانية استفادة الدول الأخرى المرتبطة بالشبكتين حاليًا أو مستقبلاً من هذه القدرات الإضافية.

