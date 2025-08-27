فرصة عمل جديدة للشباب في إيطاليا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء ، عن توفير 20 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في دولة إيطاليا، وذلك في عدد من التخصصات الفنية والإنشائية، بالتعاون مع شركات كبرى في مجالات الكهرباء والصناعات الإنشائية.

وأوضح الوزير أن التخصصات المطلوبة جاءت كالآتي : 5 كهربائيين "توصيل وتفصيل لوحات تحكم محطات توليد طاقة"،و 5 عمال سحب كابلات – عمال عاديين، و4 عمال بناء، و3 مساعدين بناء، و 3 صنايعية بلاطمبلطين.

وأشار وزير العمل إلى أن التقديم متاح للشباب الحاصلين على دبلوم فني مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصص المطلوب، مؤكدا أن هذه الفرص تأتي في إطار حرص وزارة العمل على فتح مجالات جديدة لتشغيل العمالة المصرية بالخارج، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، مع ضمان الحماية الكاملة لهم من خلال عقود عمل رسمية تشمل جميع الحقوق.

ودعا الوزير الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: هنا

وذلك اعتبارًا من اليوم 27 أغسطس 2025 ولمدة 5 أيام فقط.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع جميع مراحل التقديم والتعاقد، لضمان توفير فرص عمل ملائمة تحترم الكفاءة والخبرة المهنية، وتكفل للمواطنين أفضل سبل الرعاية والحماية.

اقرأ أيضًا:

موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"

إعلان توظيف جديد.. وظائف خالية في المونوريل بنظام التعاقد

نصف الأمريكيين يتهمون إسرائيل بالإبادة.. إصدار حكومي حول اتجاهات الرأي العام العالمي بشأن فلسطين