وزير الكهرباء يتبرع برحلة عمرة على نفقته الخاصة لـ 5 عاملين

كتب- محمد صلاح:

أعرب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن شكره وتقديره للنقابة العامة للمرافق، لما تقدمه من جهود ملموسة لدعم العاملين بشكل متواصل، وتحفيزهم المستمر الذي يسهم بشكل فعّال في تحسين بيئة العمل، معبراً عن اعتزازه بالمبادرة الطيبة التي أعلنت عنها النقابة بعمل رحلة عمرة مجانية للعاملين المتميزين بالقطاع وأثرها البالغ في نفوس العاملين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لوفد النقابة العامة للمرافق العامة.

وأعلن "وزير الكهرباء" عن رغبته في المشاركة الفعّالة في هذه المبادرة الإنسانية، من خلال اختيار خمسة من العاملين المتميزين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتكريمهم برحلة عمرة مجانية من حسابه الشخصي، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود الاستثنائية التي يبذلونها في خدمة قطاع الكهرباء.

ولفت إلى أن هذا التكريم رسالة تقدير لكل عامل مخلص يبذل قصارى جهده دون انتظار مقابل.

ومن جانبه، وجه المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، الشكر والتقدير لمعالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على هذه اللفتة الإنسانية الطيبة غير المسبوقة بتاريخ الوزارة، والتي تعكس مدى رقي أخلاقه وإنسانيته، معتبراً أن هذه البادرة تجسد معاني التكافل الاجتماعي وتشكل حافزاً قوياً لجميع العاملين لمواصلة التميز والإبداع في عملهم.