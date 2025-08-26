كتب- محمد أبو بكر:

سلّم وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، 97 شهادة تدريب كدفعة جديدة من خريجي المنح المجانية التي تقدمها الوزارة في مجالات الخدمات البترولية، وذلك داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية، بحضور المهندس أسامة كامل رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس أحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية.

وأكد الوزير أن هذه المنح تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتنمية مهارات الشباب من خلال برامج تدريب مجانية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل وفقًا لأحدث المتطلبات والمعايير الدولية.

وهنأ جبران الخريجين الجدد، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 600 متدرب كمرحلة أولى من التعاون مع شركة الحفر المصرية، بواقع 150 متدربًا في كل تخصص من التخصصات الأربعة: مهندسو كهرباء، وميكانيكا، وحفر وبترول، إضافة إلى الفنيين من خريجي الدبلومات والمعاهد الصناعية وما يعادلها.

وأوضح وزير العمل أن المتدربين يحصلون على برامج تدريبية متكاملة تشمل الجوانب النظرية والعملية داخل قاعات ومعامل الشركة، ويمنحون في نهاية الدورة، التي تستمر شهرًا كاملًا، شهادات معتمدة من وزارة العمل تؤهلهم للعمل في المجالات البترولية بمعايير دولية.

ويأتي تنفيذ هذه الدورات والمنح المجانية تتويجًا للاتفاق الذي جرى خلال زيارة الوزير جبران الشهر الماضي إلى مركز تدريب شركة الحفر المصرية، حيث التقى المهندس أسامة كامل، وتم الاتفاق على إطلاق المبادرة بالتنسيق مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف إعداد جيل جديد من المهندسين والفنيين المؤهلين للعمل في واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية للدولة.