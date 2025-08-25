كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، التزام الهيئة الكامل بالجدول الزمني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالخارج.

وقال بنداري، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الهيئة إن عملية التصويت تتم بسلاسة ودون أي خروقات، مشيدًا بانضباط العملية الانتخابية في جميع المقرات.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إقبال المصريين في الخارج على التصويت يبرز مدى حرصهم على المشاركة في الاستحقاقات الوطنية.

وأشار إلى أن التصويت يجري في 11 مقرًا انتخابيًا موزعة عبر دول متعددة، مع متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية لضمان سير العملية بكفاءة وشفافية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن التواصل المباشر مع رؤساء البعثات الدبلوماسية يهدف إلى تذليل أي تحديات قد تواجه الناخبين.

وتابع المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تسعى لتعزيز صورة مصر الديمقراطية أمام العالم من خلال تنظيم انتخابات نزيهة تعكس إرادة المواطنين.

وأشار بنداري إلى أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل مشاركة المصريين بالخارج، بدءًا من تسجيل الناخبين وصولاً إلى عملية الاقتراع.

وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من أبناء الوطن من أداء واجبهم الوطني، مما يعزز من دورهم في دعم المسار الديمقراطي للبلاد.