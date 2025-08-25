إعلان

07:37 م الإثنين 25 أغسطس 2025

حسام بدراوي

كتب- عمرو صالح:

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي عبر "فيسبوك"، منشور ردت فيه على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بعد لقاء الأخير عبر فضائية صدى البلد.

وقالت الصفحة: "نلاحظ أن هناك أشخاصًا يهاجمون حلقة د. حسام مع الإعلامي أحمد موسى دون أن يكونوا قد شاهدوها أصلًا أو اطّلعوا على ما دار في الحوار.. ولا يناقشون رأيا ولا معلومة ، هجوم بلا منطق".

وتابع: هذا السلوك يوضح أن بعض هذه الحسابات ليست نابعة من متابعة حقيقية، وإنما أقرب إلى عمل "لجان إلكترونية" هدفها التشويش فقط بلا معرفة ولا موضوعية.

ووجهت الصفحة دعوتها للجميع بمشاهدة الحلقة كاملة " ندعو الجميع إلى مشاهدة الحلقة كاملة قبل إبداء الرأي، والاعتماد على النقاش الواعي المبني على الحقائق، الحوار متاح للجميع، وأي خروج عن أدب الحوار واحترام المتحاورين لن نسمح به".

واختتمت: "حرية الرأي مكفولة عندنا ولكن في اطار الاحترام الواجب".

