القاهرة 33 درجة.. انخفاض الحرارة غدًا وفرص أمطار على 3 مناطق

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدًا الثلاثاء 26 أغسطس 2025.

وأعلنت الأرصاد، في بيان الإثنين، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتوقعت الهيئة، أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري (34:33)، وشمال الصعيد (37:36)، والسواحل الشمالية (33:31)، وجنوب الصعيد (43:42).

كما توجد شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

ويوجد غدًا، اضطراب ملاحة بحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم) وسرعة الرياح من (50:35) كم/ س وارتفاع الأمواج من (3.5:2) متر.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، تعمل على تلطيف الأجواء ليلًا، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

