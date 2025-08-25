إعلان

نتيجة الاختبار الإلكتروني لوظائف الهيئة القومية للبريد

11:17 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كتب - محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه للمتقدمين لشغل عدد (٢٧٠٠) وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

وأوضح الجهاز أن النتيجة متاحة الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية (jobs.caoa.gov.eg)، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الامتحانات أُجريت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وفقًا لأحدث النظم والمعايير لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في جميع مراحل المسابقة.

وأكد أن إعلان النتيجة يأتي في إطار جهود الجهاز لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية من الكفاءات البشرية المؤهلة، مشددًا على أن الجهاز يحرص على تنفيذ التكليفات الرئاسية بدعم خطط الإصلاح الإداري وبناء القدرات داخل الجهاز الإداري للدولة.

ومن المقرر أن يتيح الجهاز للمتقدمين إمكانية التظلم على النتيجة اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين، عبر البوابة ذاتها، باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهيئة القومية للبريد نتيجة الامتحان الإلكتروني
