تفاصيل جديدة بشأن حادث وزير الكهرباء

كتب ـ محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزير الدكتور مهندس محمود عصمت خضع لإجراء بعض الفحوصات الطبية على مدار الساعات الماضية للاطمئنان علي صحته وسلامته داخل أحد المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوي، إن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، زار وزير الكهرباء في الساعات الأولى من صباح الاثنين للاطمئنان عليه، مشيرا إلى أنه تم نقل ٣ حراس للوزير لمستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى تواجد لفيف من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالمستشفي الخاص بالتجمع الخامس منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث يتقدمهم المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والدكتور محمد دعبيس مساعد وزير الكهرباء لشركات التوزيع، اللواء إيهاب العماوى مساعد الوزير للاتصال السياسى والأمن والدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، المهندس سامي "أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء.