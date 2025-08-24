إعلان

خبير عالمي: مشروع تطوير حديقة الحيوان المصرية سيكون من الأفضل على مستوى العالم

03:09 م الأحد 24 أغسطس 2025

حديقة الحيوان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

قال البان هيوسكو، الخبير الاستشاري في حدائق الحيوان، أن مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة يعد من أضخم المشروعات في المنطقة، معربًا عن حماسه الكبير للمشاركة فيه، ومؤكدًا أنه سيصبح واحدًا من أفضل المشاريع العالمية في مجاله، قائلاً: "أود أن أبدأ بتقديم شركتنا "حدائق" فنحن شركة مصرية 100% ويشرفنا أن نتولي مشروع تطوير حديقة الحيوان".

تحويل الحديقة إلى مركز عالمي للترفيه..

وأوضح "هيوسكو" أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحويل حديقة الحيوان إلى واحد من أكبر مراكز الترفيه في العالم، مشيرًا إلى أن فريق العمل يسعى لتقديم تجربة استثنائية وفريدة من نوعها في مصر، كما لفت إلى أن خطة الافتتاح ستتضمن تنظيم فعاليات ترفيهية مميزة لجذب الزوار من مختلف الفئات.

رعاية متكاملة للحيوانات خلال التطوير..

وأضاف أن الشركة حرصت على التعاون مع الحكومة لضمان توفير أفضل سبل الرعاية للحيوانات خلال فترة التطوير، حيث تم نقل جزء منها إلى حدائق حيوان آمنة داخل مصر، فيما جرى تجهيز أماكن خاصة للحيوانات التي بقيت داخل الحديقة، مع توفير تغذية مناسبة، ورعاية بيطرية مستمرة، ووسائل رفاهية تضمن سلامتها.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

عند هذه الحالات تُحل الهيئات الشبابية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

اليوم.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البان هيوسكو حديقة الحيوان تطوير حديقة الحيوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس