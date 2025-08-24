إعلان

طرح محال تجارية وصيدليات ومخازن ومخبز للبيع بالمزاد العلني بـ4 مدن جديدة

11:46 ص الأحد 24 أغسطس 2025

جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (٢٠م2 : 40م2) بالحي الـ14 بالمدينة للبيع بالمزاد العلني ، وذلك بجلسة يوم الأربعاء 10/9/2025.

وأضاف جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، انه تم طرح 13 مخزنا بمساحات تتراوح ( 9م2 : 25م2)، و8 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين ( ٦٠م٢ : ٩٠م۲) أسفل العمارات السكنية بالحي (۱۳) بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 24/9/2025.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إلى أنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (19م2 : 36م2) بمنطقة ١٣٥٠ فدانا بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 16/9/2025.

وأوضح جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، أنه تم طرح محلين تجاريين وصيدلية بمساحات تتراوح بين (20م2 : 40م2)، ومخبز آلي وملحقاته بمساحة ٤٤٠م٢ تقريبا بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 21/9/2025.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات شروط الطروحات بمقار أجهزة المدن، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة المزاد العلني محال تجارية
