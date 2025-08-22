السياحة: إدراج فنادق جديدة لموسم العمرة 1447هـ-2026

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية (E.T.A.A) في الكتاب الدوري رقم 223 لسنة 2025، تعليمات للشركات السياحية الأعضاء بشأن إدراج الفنادق الجديدة على البوابة المصرية للعمرة لموسم 1447 هـ / 2025-2026 م، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأوضح الكتاب، والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن الوزارة وافقت مؤقتًا على تسجيل الفنادق الجديدة لتسهيل تسجيل رحلات المعتمرين عليها، إلى حين وصول لجان الوزارة إلى المملكة العربية السعودية وإجراء المعاينة النهائية.

وأكدت الغرفة أن الشركات الراغبة في إدراج الفنادق يجب أن تتقدم بطلب إلى وحدة التطوير والدعم الفني بالوزارة، مرفقًا به ترخيص أو تصريح السكن، شهادة الدفاع المدني، وموقع السكن على خرائط جوجل.

وشددت الغرفة على أن السكن المقدم يجب ألا يكون قد تم رفضه سابقًا من قبل لجان الوزارة، وأن آخر موعد لتلقي الطلبات هو 30 رجب 1446 هـ.

وحذرت الغرفة الشركات من التعاقد على السكن لفترات طويلة قبل موافقة لجان المعاينة، موضحة أن أي سكن يتم رفضه لن يُعتد به في تنظيم رحلات العمرة.

وختمت الغرفة كتابها بشكر الشركات على تعاونها، متمنية لهم موسم عمرة ناجح ومنظم، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات لضمان قبول الفنادق المعتمدة من الوزارة.

اقرأ أيضًا:

غرفة السياحة: مد فترة سداد رسوم الاشتراك في قرعة الحج السياحي 1447

قانون الرياضة الجديد يُحدد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية - تفاصيل

بعد واقعة "الثقب الأسود".. توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة للمسئولين

حريق بجراج "التنظيم والإدارة".. وإجراء عاجل بشأن امتحانات السبت