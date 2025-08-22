غرفة السياحة: مد فترة سداد رسوم الاشتراك في قرعة الحج السياحي 1447

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية (E.T.A.A) في الكتاب الدوري رقم 224 لسنة 2025، عن مد فترة سداد المبالغ المقررة للشركات السياحية الراغبة في الاشتراك بقرعة الحج السياحي لموسم 1447 هـ، وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025.

وجاء هذا القرار في إطار حرص الغرفة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات لتنظيم رحلات الحج السياحي لهذا الموسم، وذلك بعد الإجراءات التحضيرية التي بدأت وفق الكتاب الدوري رقم 213 لسنة 2025 بتاريخ 11 أغسطس الماضي.

وأوضحت الغرفة، بحسب الكتاب الدوري، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن الشركات المشاركة مطالبة بسداد المبالغ المقررة بالريال السعودي، وفقًا للمستوى المنفذ، وذلك تحت حساب حجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (جيز الأرض) مع تسديد باقات الخدمات الأساسية.

وطالبت الغرفة الشركات السياحية الراغبة في تنظيم رحلات الحج لهذا الموسم بسرعة الالتزام بسداد المبالغ المطلوبة قبل يوم الخميس المقبل، مؤكدة أهمية التعاون لضمان تنظيم موسم حج ناجح وآمن.

اقرأ أيضًا:

قانون الرياضة الجديد| ضوابط إقامة المباريات مع الفرق الأجنبية

ارتفاع الحرارة والرطوبة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الكيلو بـ60 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار التفاح