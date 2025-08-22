كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من السبت حتى الأربعاء 27 أغسطس 2025.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي السبت والأحد، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 33 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 38 درجة، وجنوب البلاد 43 درجة.

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وتتكون شبورة مائية صباحًا من السبت إلى الأربعاء على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط حركة الرياح من السبت إلى الأربعاء على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلا.