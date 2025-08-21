كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى الدكتورة رشا صالح أستاذ الأدب المقارن والنقد الأدبي بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة حلوان وذلك بمناسبة صدور قرار الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة بانتدابها مديرًا للمركز القومي للترجمة خلفًا للدكتورة كرمة سامي.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن هذا القرار يعكس الثقة الكبيرة في قدرات المرأة المصرية وكفاءتها العلمية والثقافية ويجسد حرص الدولة على تمكين السيدات في المواقع القيادية بمختلف المجالات مضيفة أن الدكتورة رشا صالح تعد نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية لما تمتلكه من خبرات أكاديمية وثقافية متميزة سوف تسهم في تعزيز دور المركز القومي للترجمة كجسر للتواصل الثقافي والمعرفي مع العالم متمنية لها المزيد من التوفيق فى مهام منصبها الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة يعد أحد أهم المؤسسات الثقافية في مصر والعالم العربي حيث يلعب دورًا محوريًا في نقل وتبادل المعرفة بين الثقافات المختلفة وإثراء المكتبة العربية بترجمات قيمة في شتى المجالات العلمية والأدبية.