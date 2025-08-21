كتب- عمر صبري:

طرحت كلية التربية بجامعة حلوان برنامجًا متخصصًا لتأهيل معلمي المدارس التكنولوجية في مجال تكنولوجيا الحُلي والمجوهرات، موجّهًا لطلاب الثانوية العامة وخريجي التعليم الفني المهتمين بعالم التصميم والتكنولوجيا الدقيقة.

أهداف البرنامج:

إعداد معلم متخصص قادر على العمل بالمدارس التكنولوجية وتوظيف أحدث المعارف والمهارات في صناعة الحُلي والمجوهرات والتعليم.

تطوير المهارات الأكاديمية والمهنية للطلاب بما يتماشى مع معايير الجودة المحلية والإقليمية.

مخرجات البرنامج للطالب:

إتقان تكنولوجيا تصنيع الحُلي والمجوهرات.

القدرة على التعامل مع الأدوات والماكينات المتخصصة.

تنمية مهارات حل المشكلات بطريقة علمية وعملية.

التدريب على أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم والصناعة.

التأهيل للعمل ضمن فرق متعددة التخصصات في بيئات احترافية.

الفئات المقبولة في البرنامج:

الحاصلون على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام 3 أو 5 سنوات).

خريجو المدارس التكنولوجية الحكومية أو الخاصة.

الحاصلون على الثانوية العامة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي) أو ما يعادلها من المدارس الدولية.

فرص العمل بعد التخرج:

التدريس في المدارس التكنولوجية، الحكومية، والخاصة داخل مصر وخارجها.

العمل في المراكز البحثية ووحدات الدعم الفني بوزارتي التعليم والتعليم العالي.

الانضمام للمؤسسات والمبادرات المجتمعية المعنية بصناعة الحُلي والمجوهرات.

